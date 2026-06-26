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12:46, 26 июня 2026Интернет и СМИ

В сети распространился фейк о выплатах военнослужащим

Данные о выплатах банком ПСБ военнослужащим в честь праздника оказались фейком
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Telegram-каналах начало распространяться сообщение о том, что банк ПСБ якобы дарит единоразовую выплату военнослужащим, членам их семей и жителям новых регионов. В сообщении указано, что заявления принимаются в чат-боте кредитной организации.

«В зависимости от результатов проверки размер выплаты может составить от 50 000 до 300 000 рублей», — говорится в публикации, где также сказано, что для выплаты нужно предоставить ФИО, контактные данные и номер карты ПСБ.

Переход по ссылкам из подобных сообщений может привести к краже личных данных россиян и их близких, так как на официальных ресурсах банка о выплате не сообщается. Также на изображении, прикрепленном к сообщению, говорится о том, что выплата приурочена к празднику, однако не уточняется к какому, что в том числе вызывает подозрение. 

Сомнения вызывают и сами каналы, где распространились эти данные. Все они имеют небольшое количество подписчиков и публикаций, а также были созданы сравнительно недавно. Кроме того, распространение фейка ведется с помощью ботов, которые пытаются изображать реальных пользователей.

О том, что эти данные — фейк, уже предупредили власти Херсонской области. «Новая схема мошенников — сбор данных под видом получение мер социальной поддержки. В чатах Telegram-каналов появились сообщения о том, что отделение банка ПСБ запустило чат-бот для оформления единоразовой выплаты для жителей Херсонской области — это фейк», — сообщили там, добавив, что банк не выдает единоразовую выплату через чат-боты в социальных сетях.   

При этом в марте текущего года аферисты уже пытались использовать банк ПСБ в корыстных целях для обмана военнослужащих. «В воссоединенных регионах мошенники, действуя от лица банка, пытаются обманывать участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, обещая фейковые выплаты», — предупреждали в регуляторе. Тогда по аналогичному принципу мошенники ссылались на реально существующие банковские программы, направленные на поддержку военнослужащих и их родных. 

Данные о выплатах военнослужащим банком ПСБ не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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