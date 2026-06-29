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18:52, 29 июня 2026Ценности

Виктория Боня начала борьбу с сатанизмом

Виктория Боня начала борьбу с пропагандирующими сатанизм модными брендами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня начала борьбу с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Роликом на эту тему она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость высказалась о модных брендах, которые пропагандируют упомянутое движение на своих показах. «Мы с вами покупаем вещи и кормим корпорации, которые прославляют сатанизм. Мне кажется, что мы в какой-то момент просто перестали замечать, где заканчивается шоу и начинается такая вот темная сторона, которую нам упаковывают в такую обложку красоты и моды», — отметила инфлюэнсер.

В публикации Боня ошибочно обвинила в пропаганде сатанизма модный дом Balenciaga, однако позже разместила ролик с извинениями. «Я обвинила Balenciaga в показе с демоническими образами и хочу принести извинения, потому что это была неправильная информация. Они к сатанизму вообще близко даже не имеют никакого отношения. Это был показ другого бренда», — отметила телезвезда.

Ранее в июне Боня предсказала победителя чемпионата мира по футболу. Боня заявила, что у нее есть ощущение, что чемпионат мира выиграет сборная Португалии.

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