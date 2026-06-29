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17:12, 29 июня 2026Ценности

Ведущая шоу «Снимите это немедленно!» показала внешность без фильтров в честь 52-летия

Телеведущая Таша Строгая показала внешность без фильтров в честь 52-летия
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @strogayatasha

Телеведущая шоу «Снимите это немедленно!» Таша Строгая показала внешность без фильтров в честь 52-летия. Кадр появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда разместила снимок, на котором позировала на фоне цветов с собранными в хвост рыжими волосами. При этом она нанесла макияж в нейтральных оттенках, демонстрируя внешний вид без фотошопа.

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«Сегодня мне 52, я в жарком Лондоне, без фильтров, но в красоте. Мои прекрасные путешественники рядом. Люблю семью, родных, близких. Рада, что у меня прекрасные коллеги. Короче — жизнь удалась», — написала Строгая.

Ранее в июне 57-летняя ведущая шоу «Снимите это немедленно!» отдохнула в бикини и восхитила фанатов. Знаменитость, проживающая в Италии, снялась во время отдыха на Майорке.

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