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19:47, 29 июня 2026Россия

Власти Севастополя обратились к жителям с предупреждением

Развожаев предупредил жителей Севастополя о временных ограничениях электроснабжения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям города и предупредил их о временных ограничениях электроснабжения. Пост появился в его Telegram-канале.

«В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал он.

Глава города призвал граждан с пониманием отнестись к ограничениям, а также по возможности отключить от сети мощные энергоприборы, чтобы снизить нагрузку.

В воскресенье, 21 июня, часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждения электросетей. Произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

Помимо того, в ночь на 24 июня ВСУ ударили по Севастополю, в результате чего город остался без электричества. По официальным данным, повреждены как минимум семь частных домов и несколько многоэтажек. Зафиксировано шесть пожаров.

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