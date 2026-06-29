Власти Севастополя обратились к жителям с предупреждением

Развожаев предупредил жителей Севастополя о временных ограничениях электроснабжения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям города и предупредил их о временных ограничениях электроснабжения. Пост появился в его Telegram-канале.

«В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал он.

Глава города призвал граждан с пониманием отнестись к ограничениям, а также по возможности отключить от сети мощные энергоприборы, чтобы снизить нагрузку.

В воскресенье, 21 июня, часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждения электросетей. Произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

Помимо того, в ночь на 24 июня ВСУ ударили по Севастополю, в результате чего город остался без электричества. По официальным данным, повреждены как минимум семь частных домов и несколько многоэтажек. Зафиксировано шесть пожаров.