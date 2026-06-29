Во Франции предупредили о потерях урожая из-за жары

Министр сельского хозяйства Женевар: Потери урожая во Франции неизбежны из-за жары

Аномальная жара, охватившая Францию, приведет к снижению урожая в конце года. Об этом в интервью газете Les Echos заявила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар.

«Потери урожая неизбежны, особенно зерновых, таких как пшеница и кукуруза, причем разница между орошаемыми и неорошаемыми территориями будет существенной. Оценить ситуацию мы сможем в конце уборочной кампании», — сказала министр.

На животноводческий сектор жара также оказала огромное влияние, добавила Женевар. «Ситуация различается в зависимости от вида животных, но пострадали все. Наблюдается повышенная смертность и снижение надоев молока», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара, охватившая Великобританию и большую часть Западной Европы, может подорвать экономический рост. Согласно прогнозам экспертов, Франция может потерять 240 миллиардов долларов в период с 2026 по 2030 год, Италия — 147 миллиардов, Испания — 120 миллиардов.

По прогнозам, экстремальная жара в скором времени достигнет Калининграда. Высший уровень погодной опасности уже объявлен во Франции, в Испании, Италии, Германии и Швейцарии.