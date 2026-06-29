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10:04, 29 июня 2026Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном образе без нижнего белья
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katebellm

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном образе без нижнего белья. Новые снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из размещенных фото манекенщица позировала в коричневом прозрачном мини-платье, декорированном многочисленными складками, на фоне заката. При этом Хантингтон-Уайтли отказалась от бюстгальтера.

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Стилисты собрали ее волосы в собранную укладку, визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

В апреле Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в обнажающем грудь топе для журнала Pop Magazine. Манекенщица предстала перед камерой в черных брюках и белом укороченном топе с перьями.

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