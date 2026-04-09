Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в обнажающем грудь топе для журнала

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:06, 9 апреля 2026

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном топе для Pop Magazine
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @laurajanecoulson / @thepopmag

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном образе для журнала Pop Magazine. Фото она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала перед камерой в черных брюках и белом укороченном топе с перьями, который частично обнажал ее грудь. Внешний вид знаменитости дополнили ремень с золотистой пряжкой и нюдовый макияж.

Кроме того, Хантингтон-Уайтли поделилась снимками, на которых продемонстрировала рельефный пресс в кожаном кроп-топе и удлиненных шортах с низкой посадкой. Кроме того, она попозировала для издания в черном платье с V-образным декольте и широких очках, выполненных в сноубордическом стиле.

В марте Хантингтон-Уайтли обнажила грудь для австралийской версии журнала Vogue.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok