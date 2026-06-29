Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:32, 29 июня 2026Забота о себе

Врач сделал предупреждение любителям черешни и вишни

Гастроэнтеролог Вялов: Употребление одного килограмма черешни приводит к перегрузке печени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Larisa Blinova / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что черешня и вишня полезны для здоровья, но при одном условии они могут нанести вред организму. Такое предупреждение он сделал любителям этих ягод в своем Telegram-канале.

Вялов заявил, что суточная норма потребления вишни и черешни составляет 250 граммов. В этом случае ягоды принесут пользу организму, так как они содержат множество различных витаминов.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Однако многие люди съедают намного больше черешни — около килограмма, отметил доктор. Врач пояснил, что от такого количества ягод организм получает ударную дозу фруктозы. Это приводит к перегрузке печени и провоцирует накопление жира, добавил Вялов.

Ранее диетолог Антон Поляков предупредил об опасности магазинных фруктовых соков. В них, объяснил он, содержится большое количество сахара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Повышенный интерес комаров к некоторым людям объяснили

    Стало известно об изменениях работы одной станции московского метро

    Впервые в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница рассказала о талисмане

    Российская школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

    Страна Европы приостановила прием документов на шенген в трех российских городах

    Просрочки по микрозаймам в России выросли

    Финансист предсказал курс доллара на начало июля

    В Минске рассказали о подготовке солдат на Украине к атаке на Белоруссию

    США и морской сосед России провели учения по захвату спорных островов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok