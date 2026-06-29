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Забота о себе
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12:34, 29 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил об опасности стресса для зубов

Стоматолог Герман Дьяк: Стресс может приводить к бруксизму
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: WOSUNAN / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог-терапевт, ортопед клиники «Атрибьют» Герман Дьяк объяснил, как стресс разрушает зубы. Об опасности нервного перенапряжения для зубов он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, стресс может вызвать бруксизм — непроизвольное сжатие челюстей или скрежет зубами. Это приводит к тому, что эмаль зубов стирается, на них появляются микротрещины, сколы, чувствительность, перегружаются пломбы, коронки, виниры и импланты.

Кроме того, при бруксизме может возникать привычка сжимать зубы днем и следы прикусывания на внутренней стороне щек. Если у человека появились несколько таких признаков, лучше не откладывать консультацию врача, подчеркнул стоматолог.

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Доктор добавил, что часто человек не замечает бруксизм. «В итоге пациенты приходят уже с последствиями — сколами, чувствительностью, болью или щелчками в суставе, и только на осмотре становится ясно, что проблема системная, а не в одном зубе», — рассказал стоматолог.

Ранее стоматолог Вероника Андреа Васкес призвала не чистить зубы сразу после завтрака. По ее словам, ночью в полости рта вырабатывается мало слюны, поэтому происходит активное размножение бактерий.

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