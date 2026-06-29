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21:44, 29 июня 2026Мир

Вучич пояснил слова о последних неделях на посту президента Сербии

Вучич заявил, что сербы могут ожидать его отставки в конце июля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич объяснил слова о последних неделях на посту главы государства. Его слова приводит портал Danas.

Он отметил, что решение будет зависеть от органов некоторых политических партий и «его энергии». По словам Вучича, сербы могут ожидать его отставки в конце июля, а его решение будет прозрачным.

Сербский лидер напомнил, что в ближайшие три-четыре месяца в стране пройдут выборы. Он добавил, что, если у него возникнет желание быть кандидатом в премьер-министры, он не станет это скрывать.

Ранее Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели собирается покинуть свой пост. н подчеркнул, что верно служил стране 14 лет, находясь при этом на разных постах.

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