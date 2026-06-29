Женщина после развода нашла крайне неожиданную замену бывшему супругу

Пользовательница Reddit с ником Throwawaychkgo поделилась опасениями за свою мать, которая вот уже год тяжело переживает разрыв со своим бойфрендом. Девушка уточнила, что тот стал крайне неожиданно заменой бывшему супругу ее матери.

«Мои родители развелись почти десять лет назад. Она несколько лет пыталась встречаться с кем-то, но ничего не получалось. А потом она внезапно за обедом сообщила мне, что встречается со своим двоюродным братом!» — написала девушка.

В ответ на смех дочери женщина объяснила, что ее кузен достаточно состоятелен, он управляет собственным бизнесом и постоянно ездит на Гавайи. По мере развития этого союза женщина даже задумалась о продаже своего дома и переезде на острова.

Однако идея не увенчалась успехом: проведя несколько месяцев с кузеном-бойфрендом на курорте, мать автора начала ненавидеть своего избранника. Вернувшись в родной город, она впала в депрессию, в которой и остается уже на протяжении года. Сама девушка считает, что причиной стал тяжелый характер ее матери.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала историю матери, которая зашла в комнату детей-подростков и моментально выгнала их из дома. Оказалось, что дети были достаточно близки, а их романтическая связь началась примерно за год до того, как о ней узнали их родители.