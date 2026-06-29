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17:04, 29 июня 2026Экономика

Жителей России предупредили о 30-градусной жаре и снеге

Синоптик Ильин: В Сибири к концу недели возможен мокрый снег
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В течение начавшейся недели в России ожидается контрастная погода. В Москве и Подмосковье температура будет колебаться: в начале недели воздух прогреется до плюс 23 градусов, а со вторника по четверг установится жара до плюс 31-32 градусов. О том, что ждет регионы России, «Царьграду» рассказал синоптик Андрей Ильин.

Специалист добавил, что в Московском регионе также в ночь на пятницу пройдет холодный фронт, что приведет к понижению температуры до плюс 22-27 градусов.

На Черноморском побережье Кавказа и в восточном Приазовье ожидаются дожди из-за прохождения атмосферного фронта, который также вызовет понижение температуры. А в Сибири, особенно в Западной, ожидается зной до плюс 30 градусов, но к концу недели температура может резко упасть до плюс 2-7 градусов в северных районах, где также возможен мокрый снег.

На юге страны, включая Крым и Кубань, сохранится жаркая и сухая погода с температурой 30-35 градусов жары и минимальными осадками, заключил Ильин.

Ранее сообщалось, что калининградский пик тепла уйдет уже 29 июня. Температура с 30 градусов понизится до плюс 25. Затем там с начала июля будет достаточно прохладно, дожди и плюс 21-23 градуса.

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