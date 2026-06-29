Звезду «Уэнсдей» госпитализировали с травмой

The Sun: Актрису Еву Грин госпитализировали на съемках сериала «Уэнсдей» с травмой ноги

Французская актриса Ева Грин была доставлена в больницу со съемок сериала «Уэнсдей». Об этом заявляет издание The Sun со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, на съемочной площадке третьего сезона проекта в Дублине произошел несчастный случай, в результате которого Грин получила травму ноги. Артистку госпитализировали, после чего она прошла курс лечения. Известно, что производство сериала приостановили до полного восстановления актрисы.

Также отмечается, что Грин исполнит роль Офелии Фрамп — тети главной героини Уэнсдей Адамс. Ее героиня впервые появилась в кадре во втором сезоне: ее показали только со спины.

Ранее Ева Грин поддержала Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд.