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12:28, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Анфиса Чехова застряла в США и устала от страны

Находящаяся в США телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на усталость от страны
Маргарита Щигарева
Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, находящаяся в США, пожаловалась на усталость от страны. Видео на эту тему она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущая заявила, что уже третий месяц живет в США. По словам Чеховой, она застряла в Америке из-за лечения своей собаки и сильно устала от страны.

«Когда ты здесь живешь не первый месяц, начинают всплывать всякие разные особенности — и менталитета, и правил местных, и традиций, и законов. И ты к этому не готов. Тебе хочется, чтобы все было как в кино», — сказала она.

Ведущая также назвала свое состояние кризисом и добавила, что ей не хочется никуда выходить из отеля и разговаривать по-английски, поскольку этот язык ей надоел. «У меня просто уже английский отторжение вызывает», — посетовала Чехова.

В феврале стало известно, что телеведущая вышла замуж. Избранником Чеховой стал актер и продюсер Александра Златопольский.

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