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16:08, 30 июня 2026Авто

Автовладельцев призвали проверить несколько вещей после поездки на юг

Автоэксперт Ладушкин посоветовал провести осмотр авто после поездки на юг
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

После поездки на юг на исправном авто глубокая диагностика не требуется, однако стоит уделить внимание нескольким узлам. Как рассказал RT автоэксперт Евгений Ладушкин, профилактически необходимо проверить и промыть радиаторы системы охлаждения и интеркулер, так как пыльные дороги южных регионов приводят к их сильному загрязнению и ухудшению теплоотвода.

Также рекомендуется осмотреть колеса на предмет повреждений после долгой дороги. По словам специалиста, «если машина была с тяжелым прицепом, не лишним будет проверить тормозные колодки и жидкость», поскольку в жару при буксировке они изнашиваются значительно быстрее.

Кроме того, следует визуально оценить состояние кузова на наличие новых сколов и трещин на стеклах. Эксперт настоятельно советует обратиться на СТО для диагностики, если по возвращении появились посторонние звуки в подвеске или двигателе, а поведение машины стало нетипичным — это может свидетельствовать об износе или поломках систем, полученных за время путешествия.

Ранее результаты опроса показали, что россияне предпочли собственному здоровью исправную машину.

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