Автовладельцев призвали проверить несколько вещей после поездки на юг

Автоэксперт Ладушкин посоветовал провести осмотр авто после поездки на юг

После поездки на юг на исправном авто глубокая диагностика не требуется, однако стоит уделить внимание нескольким узлам. Как рассказал RT автоэксперт Евгений Ладушкин, профилактически необходимо проверить и промыть радиаторы системы охлаждения и интеркулер, так как пыльные дороги южных регионов приводят к их сильному загрязнению и ухудшению теплоотвода.

Также рекомендуется осмотреть колеса на предмет повреждений после долгой дороги. По словам специалиста, «если машина была с тяжелым прицепом, не лишним будет проверить тормозные колодки и жидкость», поскольку в жару при буксировке они изнашиваются значительно быстрее.

Кроме того, следует визуально оценить состояние кузова на наличие новых сколов и трещин на стеклах. Эксперт настоятельно советует обратиться на СТО для диагностики, если по возвращении появились посторонние звуки в подвеске или двигателе, а поведение машины стало нетипичным — это может свидетельствовать об износе или поломках систем, полученных за время путешествия.

Ранее результаты опроса показали, что россияне предпочли собственному здоровью исправную машину.