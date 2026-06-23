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18:07, 23 июня 2026Авто

Россияне предпочли собственному здоровью исправную машину

«Известия»: Вместо регулярного медосмотра 87 % водителей выбрали исправный автомобиль
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россияне предпочли собственному здоровью исправную машину. Об этом говорят результаты опроса, которые опубликовали «Известия».

Так, 87 процентов автовладельцев проходят плановое техническое обслуживание как минимум один раз в год. Каждый третий делает это дважды в год, а еще 10 процентов — еще чаще. Только три процента респондентов заезжают на СТО исключительно при появлении неисправностей.

При этом с профилактическими медицинскими осмотрами (комплексное экспресс-обследование за одно посещение) картина иная. Хотя бы раз в год такие чекапы проходят 53 процента опрошенных — почти вдвое меньше, чем в случае с автомобилем. При этом 44 процента проверяют здоровье ежегодно, а 49 процентов делают это раз в два года, еще реже или как придется. Каждый одиннадцатый (9 процентов) ни разу не проходил полноценное профилактическое обследование, а 24 процента опрошенных ориентируются только на самочувствие и идут к врачу, когда симптомы уже нельзя не замечать.

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Директор по развитию сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова подчеркнула, что ценность исправной машины растет и автовладельцы осознают риски игнорирования замены масла. Но со здоровьем прямой связи большинство пока не ощущает. «Профилактика почти всегда дешевле и проще "капитального" ремонта, будь то двигатель или организм», — отметила эксперт.

Среди тех, кто регулярно обслуживает автомобиль, 70 процентов одновременно следят и за здоровьем с периодичностью не реже раза в год. Оставшаяся треть, несмотря на аккуратность в отношении машины, к врачам наведывается редко или только при заметных жалобах. Женщины, регулярно посещающие автосервис, в 79 процентах случаев внимательны и к профилактическим осмотрам; у мужчин этот показатель составил 64 процента. В возрастной группе старше 35 лет доля тех, кто делает и ТО, и чекапы регулярно достигает примерно 75 процентов опрошенных. Среди участников моложе 35 лет таких меньше половины.

«Для большинства россиян в приоритете, когда приходится делать выбор — я или моя машина, выбирать в пользу автомобиля. Только машину всегда можно продать и приобрести новую, а с организмом такую опцию применить невозможно», — напомнила заведующая отделением превентивной медицины сети клиник «Будь Здоров» Алина Кондрашова.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова назвала причины детских капризов в долгих поездках на машине. По словам эксперта, такое поведение не относится к вопросам воспитания.

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