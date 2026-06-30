Россиянам раскрыли укрепляющий сосуды продукт

Биолог Баранова заявила, что базилик укрепляет сосуды

Биолог Екатерина Баранова раскрыла продукт, который укрепляет сосуды. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», она заявила, что таким свойством обладает базилик.

«Что же такое спрятано в этом растении [базилике]? Флавоноиды, которые укрепляют сосуды, есть, конечно, во многих растениях, но здесь их концентрация, особенно в фиолетовых разновидностях, очень большая», — рассказала Баранова.

Специалистка добавила, что в фиолетовом базилике содержатся антоцианы — вещества, которые помогают бороться со стрессом.

Ранее диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном» назвала доступный продукт, полезный для сосудов. По словам специалистки, он также является источником клетчатки, которая помогает нормализовать работу кишечника.