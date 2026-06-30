Бездомная россиянка проникла в тайский храм и попыталась украсть у настоятеля собачий корм

31-летняя россиянка проникла в храм на Пхукете и попыталась украсть собачий корм

Бездомная 31-летняя россиянка проникла в тайский храм на Пхукете и попыталась украсть у настоятеля собачий корм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что Анна У. из Новороссийска, которая находится в Таиланде с ноября 2025 года, была выдворена из ресторана, в котором жила. Четыре дня женщина провела на улице, а в одну из ночей пробралась на территорию храма Ват Саванг Аром. В доме настоятеля она залезла в его сумку и хотела скрыться с кормом для собак.

Анна была задержана за покушение на кражу и незаконное проникновение. В полицейском участке россиянка вела себя агрессивно, из-за чего ее отправили в психиатрическое отделение госпиталя Вачира.

Известно, что волонтерам удалось связаться со знакомыми Анны, но они находятся не в Таиланде. У женщины также есть бабушка и дедушка, которые ее воспитали.

Ранее сообщалось, что Анна осталась без крыши над головой и поселилась в ресторане на Пхукете. Владелец заведения пожаловался, что россиянка щелкала зажигалкой перед лицом у людей и бросалась бутылками в машины.