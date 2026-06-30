Блогерша из России попала в тюрьму для нелегальных мигрантов в США

Российская блогерша Евдокия Ларькина попала в иммиграционную тюрьму США

Популярную российскую блогершу Евдокию Ларькину, известную как evdklar, задержали в США и отправили в центр временного размещения для нелегальных иммигрантов. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала ее мать Мария Ларькина.

По словам матери блогерши, ее дочь отправили в иммиграционную тюрьму в конце мая. Она уточнила, что Евдокию Ларькину несколько раз переводили из одной тюрьмы в другую. Сейчас она находится в одном из таких учреждений в штате Луизиана.

«Слава богу, есть связь с ней, мы каждый день с ней общаемся, и она держится, она старается быть сильной», — заявила Мария Ларькина. Она отметила, что телефон дочери находится у ее подруги, и именно она размещает в соцсетях сообщения с просьбами о помощи. На странице Евдокии Ларькиной ее подруги добавили, что блогершу задержали, несмотря на наличие грин-карты

Ранее сообщалось, что популярные в России немецкие блогеры Майк Миколайчик и Яник Хилл, известные по мему «филяй-филяй», были задержаны в Узбекистане. Причиной стал тот факт, что на фанатскую встречу с ними пришло много людей.