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10:06, 30 июня 2026Россия

Бойцы «Ахмата» рассказали о необычной тактике по уничтожению дронов ВСУ

RT: Бойцы «Ахмата» уничтожают дроны ВСУ ударами из-под земли
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» используют необычную тактику по уничтожению дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из военных рассказал корреспонденту RT, что удары по вражеским устройствам наносятся из-под земли.

Он отметил, что пункт запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) находится на границе Харьковской области на глубине нескольких метров.

Военный указал, что разведывательные коптеры взлетают буквально из шахты, «Молнии-2» уходят в небо тоже из бункера.

До этого сообщалось, что в спецназе «Ахмат» показали найденный в рюкзаке бойца ВСУ погон сирийского генерала. Пользователи в соцсетях допустили, что солдат служил наемником в Сирийской Арабской Республике на стороне противников экс-президента Башара Асада и забрал артефакт на память.

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