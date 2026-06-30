Британия выделит крупную сумму на борьбу с российскими подлодками

Великобритания выделит два миллиарда долларов на борьбу с российскими подлодками в Арктике

Лондон в рамках программы «Атлантический бастион» (Atlantic Bastion) выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около двух миллиардов долларов) на борьбу с российскими подлодками в Арктике. Об этом говорится в бюджетном плане Министерства обороны Великобритании.

«Atlantic Bastion создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от новых угроз», — указано в документе.

Королевство в течение следующих четырех лет планирует потратить указанную крупную сумму на эту программу. Великобритания сможет находить, отслеживать и при необходимости действовать против врага, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее начальник штаба военно-морских сил (ВМС) Великобритании Гвин Дженкинс сообщил, что ВМС тратят треть всего времени на борьбу с «российской угрозой». По его словам, это остается главной задачей для британского флота.