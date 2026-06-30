Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 30 июня 2026Мир

Британия выделит крупную сумму на борьбу с российскими подлодками

Великобритания выделит два миллиарда долларов на борьбу с российскими подлодками в Арктике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: hemro / Shutterstock / Fotodom

Лондон в рамках программы «Атлантический бастион» (Atlantic Bastion) выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около двух миллиардов долларов) на борьбу с российскими подлодками в Арктике. Об этом говорится в бюджетном плане Министерства обороны Великобритании.

«Atlantic Bastion создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от новых угроз», — указано в документе.

Королевство в течение следующих четырех лет планирует потратить указанную крупную сумму на эту программу. Великобритания сможет находить, отслеживать и при необходимости действовать против врага, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее начальник штаба военно-морских сил (ВМС) Великобритании Гвин Дженкинс сообщил, что ВМС тратят треть всего времени на борьбу с «российской угрозой». По его словам, это остается главной задачей для британского флота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

    Туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы

    Таинственный мститель стал ловить преступников и приклеивать их скотчем к столбам

    В России отреагировали на слова Сырского о наступлении России в Черниговской области

    Стал известен новый владелец квартиры Артемия Лебедева в Киеве

    Самокатчик несколько лет расстреливал россиян из самодельного оружия

    Власти Польши предупредили Зеленского о последствиях создания пантеона героев

    Участник СВО во время эвакуации мирных жителей принял на себя удар дрона ВСУ

    Миру спрогнозировали переизбыток нефти

    Британский политик раскрыл корни русофобии на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok