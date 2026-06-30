Бывший зампрокурора российского города попался на взятке в миллион рублей

В Казани суд приговорил экс-зампрокурора города Нафиева к 7 годам за взятку в ₽1 млн

В Казани Вахитовский районный суд приговорил бывшего заместителя прокурора города Гумера Нафиева к семи годам лишения свободы за взятку в один миллион рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ Волга-Урал» в своем Telegram-канале.

Нафиев признан виновным по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере пяти миллионов рублей и лишил его классного чина и права занимать определенные должности, а полученную им взятку конфисковал в доход государства.

Кроме Нафиева на скамье подсудимых оказались и трое посредников. Суд также вынес им приговоры.

По данным следствия, в конце 2019 года они предложили помощь некоему бенефициару обанкротившейся страховой компании за два миллиона долларов. Для этого фигуранты привлекли Нафиева и пообещали ему вознаграждение за содействие в прекращении уголовного дела, которое он прекратить в итоге не смог.

Ранее сообщалось, что бывшую невестку мэра Красноярска Эдхама Акбулатова Алену Акбулатову обвинили в мошенничестве на 300 миллионов рублей.