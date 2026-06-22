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14:12, 22 июня 2026Силовые структуры

Бывшая невестка мэра российского города провернула аферу на 300 миллионов рублей

Бывшую невестку мэра Красноярска Акбулатова обвинили в афере на 300 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Бывшую невестку мэра Красноярска Эдхама Акбулатова Алену Акбулатову обвинили в мошенничестве на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, речь идет об аферах с инвестициями. Акбулатова — владелица модных магазинов. Ее обвили в обмане инвесторов на 300 миллионов рублей. Один из пострадавших — инвестор из Краснодара. Он потерял 23 миллиона рублей. Ему обещали вернуть деньги, а прибыль с вложений разделить, но в итоге у него осталась только партия одежды на четыре миллиона рублей.

Как сообщает Kras Mas, сейчас известно о 14 пострадавших от действий Акбулатовой. Среди потерпевших может быть бывшая владелица сети «Красный Яр» Татьяна Павловская. Она потеряла 400 тысяч долларов.

По словам Акбулатовой, с Павловской якобы было заключено мировое соглашение, а инвестор из Краснодара сам отобрал товары на 40 миллионов и перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что в Сургуте прокурор попросил, помимо шести лет колонии строгого режима для бывшего главы города Андрея Филатова, конфисковать у него 133 миллиона рублей в доход государства.

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