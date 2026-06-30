Часть здания суда обрушилась и чуть не придавила россиянина

В Челябинске отколовшаяся облицовка здания суда чуть не придавила мужчину

В Челябинске облицовка здания Арбитражного суда обрушилась и чуть не придавила мужчину. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 30 июня. Часть фасада многоэтажного дома откололась и упала на тротуар. В этот момент внизу стоял мужчина, который разгружал почту. Спастись россиянину удалось только благодаря тому, что он не успел подняться на крыльцо.

«Сейчас главный вход в здание перекрыт из соображений безопасности, попасть внутрь можно через боковую дверь», — уточняется в публикации.

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