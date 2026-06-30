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19:24, 30 июня 2026Экономика

Часть здания суда обрушилась и чуть не придавила россиянина

В Челябинске отколовшаяся облицовка здания суда чуть не придавила мужчину
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Челябинске облицовка здания Арбитражного суда обрушилась и чуть не придавила мужчину. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 30 июня. Часть фасада многоэтажного дома откололась и упала на тротуар. В этот момент внизу стоял мужчина, который разгружал почту. Спастись россиянину удалось только благодаря тому, что он не успел подняться на крыльцо.

«Сейчас главный вход в здание перекрыт из соображений безопасности, попасть внутрь можно через боковую дверь», — уточняется в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову прохожей. Речь идет о доме 1910 года постройки, расположенном по адресу Малая Монетная улица, 9/21 — штукатурка с него рухнула женщине на голову. В результате пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

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