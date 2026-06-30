Дан прогноз по мировой торговле СПГ

Shell: Мировая торговля сжиженным газом останется на уровне 2025 года

В 2026 году мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) останется на уровне прошлого года. Такой прогноз дали эксперты транснациональной нефтегазовой компании Shell, сообщает ТАСС.

Торговля энергоресурсом останется на том же уровне, несмотря на выбытие поставок из-за конфликта США и Ирана, приведшего к блокировке Ормузского пролива и повреждению добывающих мощностей в Катаре и ОАЭ.

«В 2025 году было продано в общей сложности 422 млн тонн СПГ, и ожидалось, что в 2026 году этот показатель значительно увеличится. Однако серьезные перебои с судоходством через Ормузский пролив привели к сокращению примерно пятой части ежемесячных мировых поставок СПГ с начала конфликта, что привело к росту цен на спотовом рынке и негативно сказалось на некоторых странах Азии», — пояснили аналитики.

Последствия боевых действий в Персидском заливе частично компенсировали увеличение объемов строительства новых СПГ-мощностей в Северной Америке, повышение загрузки существующих заводов и замедление импорта СПГ Азией. Рост мировой торговли стоит ждать в 2027 году.

Ранее Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал, что дефицит предложения СПГ на мировом рынке затянется до II-III квартала 2028 года. Таковы последствия ударов по катарским предприятиям, производящим этот энергоноситель, а также срывов сроков строительства новых заводов. С нефтью ситуация иная, и профицит ее предложения восстановить можно довольно быстро, добавил эксперт.

