Миру предсказали долгий дефицит одного энергоносителя

Энергетик Белогорьев: Дефицит СПГ на мировом рынке продлится до II-III квартала 2028 года

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал, сколько продлится дефицит предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. Его процитировало ТАСС.

Эксперт полагает, что эта ситуация затянется до II-III квартала 2028 года. Таковы последствия ударов по катарским предприятиям, производящим этот энергоноситель, а также срывов сроков строительства новых заводов. С нефтью ситуация иная, и профицит ее предложения восстановить можно довольно быстро.

Белогорьев подчеркнул, что дефицит продолжится, даже если прекратится блокада Ормузского пролива, так как «выбиты 2 технологические линии из 14 в Катаре», и там примерно на год придется сдвинуть срок ввода новых мощностей. Поэтому профицита предложения СПГ стоит ожидать только в 2028 году.

По данным Евростата, за четыре месяца 2026 года Европейский союз снизил закупки российского трубопроводного и сжиженного природного газа. Трубопроводного газа ЕС импортировал на 1,8 миллиарда евро, а СПГ — на 2,8 миллиарда евро.