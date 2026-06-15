Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 15 июня 2026Экономика

Миру предсказали долгий дефицит одного энергоносителя

Энергетик Белогорьев: Дефицит СПГ на мировом рынке продлится до II-III квартала 2028 года
Кирилл Луцюк

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал, сколько продлится дефицит предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. Его процитировало ТАСС.

Эксперт полагает, что эта ситуация затянется до II-III квартала 2028 года. Таковы последствия ударов по катарским предприятиям, производящим этот энергоноситель, а также срывов сроков строительства новых заводов. С нефтью ситуация иная, и профицит ее предложения восстановить можно довольно быстро.

Белогорьев подчеркнул, что дефицит продолжится, даже если прекратится блокада Ормузского пролива, так как «выбиты 2 технологические линии из 14 в Катаре», и там примерно на год придется сдвинуть срок ввода новых мощностей. Поэтому профицита предложения СПГ стоит ожидать только в 2028 году.

По данным Евростата, за четыре месяца 2026 года Европейский союз снизил закупки российского трубопроводного и сжиженного природного газа. Трубопроводного газа ЕС импортировал на 1,8 миллиарда евро, а СПГ — на 2,8 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью». Он пригрозил ударами по четырем регионам

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала «растворился» в Израиле

    В России отреагировали на план о включении участников СВО в черный список ЕС

    В одной стране пошел рыбий дождь

    В России оценили шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз

    В Подмосковье спасли утенка

    Пожар в Киево-Печерской лавре объяснили попыткой Украины отменить одно пророчество

    В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков за неделю

    Найден способ защиты от болезней Альцгеймера и Паркинсона

    Внешность 14-летней дочери Кристины Орбакайте на видео описали фразой «берегитесь, парни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok