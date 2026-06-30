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17:34, 30 июня 2026Бывший СССР

Дипломаты постсоветской страны отравились на организованном Израилем мероприятии

Сотрудники МИД Молдавии отравились на мероприятии, организованном Израилем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники министерства иностранных дел (МИД) Молдавии отравились на организованном Израилем мероприятии в Кишиневе, проходившем в одном из люксовых отелей столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Татьяна Барак, передает Newsmaker в своем Telegram-канале.

«Несколько коллег из МИД приняли участие в приеме, организованном Государством Израиль. У части из них появились симптомы отравления, и они обратились за медицинской помощью, остальные чувствуют себя хорошо», — подчеркнули в представительстве МИД Молдавии.

Какое именно мероприятие проводилось в отеле, не уточняется. Известно, что в нем принимал участие министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, он не пострадал, уточнили позже в МИД республики.

Всего в отеле Кишинева за несколько дней получили симпотомы отравления 26 человек, уточнили в Национальном агентстве общественного здоровья. У них выявлена острая кишечная инфекция Salmonella Enteritidis, попадающая в организм через еду.

Ранее Попшой объявил, что Молдавия окончательно покинет Содружество независмых государств (СНГ) 8 апреля 2027 года. Он усомнился в необходимости для Кишинева выплачивать многомиллионный долг перед организацией.

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