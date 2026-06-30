Прожившая с мужем 20 лет известная российская ведущая раскрыла секрет крепкого брака

Ведущая Алла Довлатова заявила, что женщина в браке должна быть самодостаточной

Известная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова, прожившая с мужем почти 20 лет, дала совет тем, кто хочет построить прочные и долгие отношения. Ее слова приводит «Леди Mail.ru».

«Женщина должна уважать и любить себя. И не растворяться в муже. Когда мужчина для тебя — икона, он этого не ценит. Поэтому нужно быть самодостаточной и иметь свои интересы», — раскрыла секрет крепкого брака Довлатова.

Ведущая заявила, что мужчин привлекают женщины, которые сконцентрированы на себе.

Ранее Довлатова объяснила неприязнь Запада к России завистью. Она также отметила, что западные страны привыкли забирать чужие ресурсы.

Алла Довлатова была дважды замужем. С первым мужем — бизнесменом Дмитрием Лютым — она прожила с 1995 по 2007 год. У пары двое детей — дочь Дарья и сын Павел. В 2007 году ведущая вышла замуж за полицейского Алексея Бороду. В этом браке она родила дочерей Александру и Марию.