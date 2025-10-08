Телеведущая Алла Довлатова объяснила неприязнь Запада к России завистью

Известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова объяснила неприязнь Запада к России. Своим мнением она поделилась в разговоре с Пятым каналом.

Довлатова заявила, что неприязнь Запада к России связана с завистью и историческими различиями. По ее словам, западные страны привыкли забирать чужие ресурсы, в то время как Россия использовала свои силы.

«Они (западные страны — прим. «Ленты.ру») же привыкли воровать, обворовывать другие слабые государства, приходить с набегами. Но это их история. У них своя, а у нас своя», — высказалась телеведущая.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Запад сделал большой подарок России, показав свое настоящее лицо. Он рассказал, что многие россияне, уехавшие в Европу, вернулись домой, так как столкнулись за границей с неуважительным отношением.