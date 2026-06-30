Друзья обнаружили россиянина бездыханным в номере отеля в стране Азии

The Phuket News: Россиянина нашли бездыханным в номере отеля на Пхукете

Друзья нашли россиянина бездыханным в номере отеля на популярным среди соотечественников курорте страны Азии. Об этом пишет местное издание The Phuket News.

Трагедия произошла в гостинице Soi Be Hua 6 в районе Кету на Пхукете (Таиланд). Сообщается, что приятели не могли связаться с 44-летним россиянином около трех дней, после чего пришли к его номеру, постучали, но ответа не получили. Заглянув под дверь, они увидели, что мужчина лежит на полу без движения. После вместе с вызванными на место специалистами компания вскрыла дверь и обнаружила своего друга бездыханным.

По предварительной оценке экспертов, кончина мужчины наступила два дня назад. Следствие рассматривает версию суицида.

Ранее россиянина нашли бездыханным в арендованной комнате в Индии. Известно, что до отъезда в страну мужчина жил в Нижнем Новгороде, был тревел-блогером и с 2012 года состоял на учете у нарколога.