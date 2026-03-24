Россиянина нашли бездыханным в арендованной комнате в Индии

09:33, 24 марта 2026

Российского тревел-блогера нашли бездыханным в арендованной комнате в Гоа
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Российского туриста нашли бездыханным в арендованной комнате в Гоа (Индия). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 49-летний Василий проводил время на курорте Морджим. Этот город называют «русской деревней» в Индии из-за большого количество отдыхающих в нем соотечественников. В середине марта владелец квартиры решил приехать к россиянину для проверки, однако дверь ему никто не открыл. Тогда мужчина вызвал полицию.

Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили россиянина бездыханным. Было инициировано расследование причин его кончины. Сообщается, что пока никаких зацепок нет. Известно, что Василий до отъезда в Индию жил в Нижнем Новгороде, был тревел-блогером и с 2012 года состоял на учете у нарколога. Его последнее видео было записано в индийском храме.

Ранее бездыханного россиянина Вадима Ли нашли в Таиланде с предсмертной запиской в кармане. В ней он оставил код сейфа и попросил прощения.

