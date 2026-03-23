16:31, 23 марта 2026

Бездыханного россиянина нашли в Таиланде с предсмертной запиской в кармане

Бездыханного 42-летнего россиянина Вадима Ли нашли в провинции Районг
Зарина Дзагоева
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Бездыханного россиянина Вадима Ли нашли в Таиланде с предсмертной запиской в кармане, в которой он оставил код сейфа и попросил прощения. Об этом сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в курортной стране и администратор паблика «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

По ее словам, тело было обнаружено в провинции Районг. Друзья Ли рассказали, что 42-летний мужчина был добрым и позитивным. Также известно, что он не употреблял наркотики.

«Если вы нашли мое тело, приношу свои извинения за неудобства. В сейфе лежат 200 долларов (16,4 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") и 10 тысяч бат (25,3 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру"). Лагуна Бич ресорт 2 — 734. Прошу, развейте кремированный прах мой в красивом, чистом и по возможности святом месте. Всех люблю и обнимаю. Ли Вадим Юрьевич, 31.08.1984 года. И подпись», — процитировала Шерстобоева записку россиянина.

Ранее сообщалось, что гражданка России была найдена бездыханной в номере отеля в Тбилиси (Грузия), начато расследование. Она прилетела в грузинскую столицу 16 марта и поселилась в одной из гостиниц города.

