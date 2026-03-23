Россиянка была найдена бездыханной в номере отеля в Грузии

Россиянка была найдена бездыханной в номере отеля в Тбилиси

Гражданка России была найдена бездыханной в номере отеля в Тбилиси (Грузия), начато расследование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД бывшей страны СССР.

Уточняется, что россиянка прилетела в грузинскую столицу 16 марта и поселилась в одной из гостиниц города. Мужчина, сопровождавший ее, заявил, что она вместе с подругой употребила наркотики.

Начато расследование по статье о доведении до самоубийства.

Ранее стало известно о смерти соотечественницы в пятизвездочном отеле на индонезийском острове Бали. Самочувствие женщины ухудшилось внезапно — она упала возле бассейна без сознания.