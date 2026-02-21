Стало известно о смерти россиянки в пятизвездочном отеле на популярном курорте

Shot сообщил о смерти россиянки в пятизвездочном отеле на Бали

Россиянке резко стало плохо после купания в бассейне в пятизвездочном отеле на популярном курорте. Впоследствии стало известно о ее смерти, сообщает Shot.

Речь идет об отеле-курорте Ayana Resort Bali в Джимбаране на острове Бали. По словам очевидцев, у женщины внезапно ухудшилось самочувствие — она потеряла сознание и упала возле бассейна.

Отдыхавшие с россиянкой родственники обвинили сотрудников отеля в халатности из-за того, что они не оказали первую помощь, а дежуривших медиков в том, что те подошли к туристке лишь спустя полчаса.

Оказавшаяся рядом туристка из Южной Кореи провела сердечно-легочную реанимацию до прибытия скорой, но по дороге в больницу у россиянки остановилось сердце.

По данным канала, после произошедшего в отеле признались, что не весь персонал умеет оказывать первую медицинскую помощь.

