Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:33, 21 февраля 2026Путешествия

Стало известно о смерти россиянки в пятизвездочном отеле на популярном курорте

Shot сообщил о смерти россиянки в пятизвездочном отеле на Бали
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: AsiaTravel / Shutterstock / Fotodom

Россиянке резко стало плохо после купания в бассейне в пятизвездочном отеле на популярном курорте. Впоследствии стало известно о ее смерти, сообщает Shot.

Речь идет об отеле-курорте Ayana Resort Bali в Джимбаране на острове Бали. По словам очевидцев, у женщины внезапно ухудшилось самочувствие — она потеряла сознание и упала возле бассейна.

Отдыхавшие с россиянкой родственники обвинили сотрудников отеля в халатности из-за того, что они не оказали первую помощь, а дежуривших медиков в том, что те подошли к туристке лишь спустя полчаса.

Оказавшаяся рядом туристка из Южной Кореи провела сердечно-легочную реанимацию до прибытия скорой, но по дороге в больницу у россиянки остановилось сердце.

По данным канала, после произошедшего в отеле признались, что не весь персонал умеет оказывать первую медицинскую помощь.

Ранее россиянку нашли бездыханной в море в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Как стало известно, женщина находилась в воде около пяти-шести часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Синоптик рассказал о грядущем половодье в России

    Европу уличили в отрицании «развода» с США

    В Турции резко высказались о политике ЕС по отношению к России

    Французская биатлонистка Мишлон выиграла масс-старт на Олимпиаде

    Герой России раскрыл детали своего подвига под Киевом

    Россиянам назвали четыре категории незаметно «подтачивающих» здоровье мозга продуктов

    Страховщики назвали самые опасные и убыточные виды транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok