Россиянку в бикини нашли бездыханной в море в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Khaosod: Пьяную россиянку нашли бездыханной в море в Паттайе

Пьяную женщину нашли бездыханной в море в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Khaosod.

Уточняется, что ее обнаружили рано утром 9 февраля недалеко от пляжа Донгтан в Паттайе. У иностранки светлые волосы, она была в бикини. При ней не оказалось никаких вещей или документов. Полиция предположила, что женщина является россиянкой, на вид ей около 30-40 лет.

Спасатели доставили тело на берег. Вскрытие не выявило признаков насилия, но удалось установить, что женщина находилась в воде около 5-6 часов. От нее исходил сильный запах алкоголя, из-за чего правоохранители допустили, что она могла утонуть.

Ведется расследование, чтобы установить точную причину смерти.

