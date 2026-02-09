Реклама

Путешествия

16:19, 9 февраля 2026

Россиянку в бикини нашли бездыханной в море в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Khaosod: Пьяную россиянку нашли бездыханной в море в Паттайе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ore Huiying / Getty Images

Пьяную женщину нашли бездыханной в море в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Khaosod.

Уточняется, что ее обнаружили рано утром 9 февраля недалеко от пляжа Донгтан в Паттайе. У иностранки светлые волосы, она была в бикини. При ней не оказалось никаких вещей или документов. Полиция предположила, что женщина является россиянкой, на вид ей около 30-40 лет.

Спасатели доставили тело на берег. Вскрытие не выявило признаков насилия, но удалось установить, что женщина находилась в воде около 5-6 часов. От нее исходил сильный запах алкоголя, из-за чего правоохранители допустили, что она могла утонуть.

Ведется расследование, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее российская туристка впервые поехала на отдых за границу с подругой, заболела после ужина в ресторане пятизвездочного отеля и не выжила. 69-летняя Татьяна из Самарской области выбрала для отпуска египетский Шарм-эш-Шейх.

