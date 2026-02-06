Россиянка впервые поехала на отдых за границу, заболела после ужина в отеле и не выжила

Российская туристка впервые поехала на отдых за границу с подругой, заболела после ужина в ресторане пятизвездочного отеля и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 69-летняя Татьяна из Самарской области выбрала для отпуска египетский Шарм-эш-Шейх. Туристки остановились в гостинице Domina Coral Bay Aquamarine и в первый же день поужинали в местном ресторане креветками и кальмарами. Наутро россиянка пожаловалась на диарею, рвоту и температуру.

Первые три дня Татьяна пыталась лечиться сама, однако состояние не становилось лучше, ее госпитализировали. Врачи установили, что у туристки воспаление на фоне бактериальной инфекции, тяжелая анемия и септический шок. Более того, у пациентки появилась полиорганная недостаточность, при которой отказывает два и более органа.

Спустя 12 дней Татьяны не стало, тело женщины находится в Египте уже три недели. Ее родные должны больнице за лечение 28 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). До выплаты денег медики отказываются выдавать заключение о смерти, в котором указано, что сердце россиянки не выдержало. Страховая компания намерена покрыть траты на перевозку тела в Россию, однако прежде необходимо покрыть долг перед клиникой.

Жители поселка Мирный в Самарской области, где Татьяна проживала, уже собрали нужную сумму денег, однако возникли трудности с их переводом за рубеж. Семья россиянки обратилась за помощью в консульство России.

