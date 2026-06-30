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14:25, 30 июня 2026Путешествия

Еврокомиссия опровергла подготовку запрета на выдачу туристических виз россиянам

ТАСС: Еврокомиссия опровергла подготовку полного запрета на выдачу турвиз россиянам
Алина Черненко

Фото: Amel Emric / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) опровергла подготовку полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В ЕК уточнили, что ее сотрудники пока работают над разработкой точечных мер по адаптации визового режима к «угрозам безопасности», которые могут представлять лица, участвовавшие в специальной военной операции (СВО). Эти меры предложены в рамках 21-го пакета санкций. Каким образом в Брюсселе предлагают определять «бывших участников» СВО, в источнике не говорится.

О том, что ЕК рассматривает возможность прекращения выдачи туристических виз гражданам России, стало известно 30 июня. По мнению депутата Европарламента Фернана Картхайзера, целью таких обсуждений является дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ.

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