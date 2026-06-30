Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:43, 30 июня 2026Мир

Филиппо назвал виновных в покушении в Монако

Филиппо уверен, что покушение в Монако организовали спецслужбы Украины или экстремисты
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Frederic VIELCANET / Gamma-Rapho / Getty Images

Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Владимир Зеленский причастен к взрыву в княжестве Монако. Об этом он написал в соцсети Х.

Филиппо сообщил, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев со своей женой и сыном стали жертвами покушения.

«Покушение, организованное Зеленским прямо на нашей территории?» — отметил политик.

По мнению Филиппо, это была операция, организованная украинскими спецслужбами или проукраинскими экстремистскими группировками. Уточняется, что Ермолаев находится под санкциями Киева с 2023 года.

Филиппо также заявил, что режим Зеленского несет ответственность за прогремевший в Монако взрыв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроке стабилизации ситуации с бензином

    В России оценили долю заемщиков с тремя и более кредитами

    В России заявили об исключении Зеленского из списка целей

    Слухи о завершении карьеры Пугачевой назвали пиар-ходом

    В России предупредили страны НАТО о возможности сбивать украинские дроны на их территории

    Роднина оценила допуск российских фигуристов до турниров ISU

    Названа причина смерти 35-летней актрисы из «Звонка» и «Лило и Стич»

    Россиянка лишилась детородных органов из-за врача

    Филиппо назвал виновных в покушении в Монако

    На Западе ответили на заявление главы МИД Эстонии об ударах по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok