Филиппо назвал виновных в покушении в Монако

Филиппо уверен, что покушение в Монако организовали спецслужбы Украины или экстремисты

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Владимир Зеленский причастен к взрыву в княжестве Монако. Об этом он написал в соцсети Х.

Филиппо сообщил, что украинский бизнесмен Вадим Ермолаев со своей женой и сыном стали жертвами покушения.

«Покушение, организованное Зеленским прямо на нашей территории?» — отметил политик.

По мнению Филиппо, это была операция, организованная украинскими спецслужбами или проукраинскими экстремистскими группировками. Уточняется, что Ермолаев находится под санкциями Киева с 2023 года.

Филиппо также заявил, что режим Зеленского несет ответственность за прогремевший в Монако взрыв.