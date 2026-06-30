Зеленского обвинили в причастности к теракту в Монако

Филиппо: Зеленский несет ответственность за прогремевший взрыв в Монако

Режим украинского лидера Владимира Зеленского несет ответственность за прогремевший взрыв в Монако. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!» — написал он.

Французский политик призвал прекратить финансовую помощь и поставки оружия Украине. Филиппо также осудил участие бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в параде в честь Дня взятия Бастилии.

Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в Монако. В результате ЧП пострадали три человека, которые являются гражданами Украины. Сообщается, что целью атаки мог оказаться украинский олигарх Вадим Ермолаев. Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв стал первым терактом в истории княжества.