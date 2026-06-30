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08:09, 30 июня 2026Мир

Глава МИД Германии раскрыл позицию США по Украине после встречи с Рубио

Вадефуль: США продолжают поддерживать Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Mike Schmidt / Globallookpress.com

США и Германия продолжают поддерживать Украину. Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль после встречи с американским госсекретарем Марко Рубио, передает n-tv.

По его словам, 98 процентов всей помощи Киеву сейчас предоставляют страны Европы и Канада, а Вашингтон снабжает его военной техникой, которую закупают партнеры.

Вадефуль добавил, что рассчитывает получить сигнал на предстоящем саммите НАТО в Турции о способности союзников «продолжать финансировать эту поддержку неограниченно долго».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Он объяснил, что придерживается такого мнения, так как Вашингтон принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины.

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