Названы рискующие потерять недвижимость в Москве иноагенты

RT: Юрий Дудь и Евгений Чичваркин могут лишиться недвижимости в Москве в этом году

С сентября в России вступает в силу закон, позволяющий арестовывать состояние эмигрантов при совершении некоторых правонарушений. В их числе — дискредитация Российской армии, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за перечисленные поступки. Какие иноагенты могут остаться без московской недвижимости уже в этом году, выяснил RT.

С началом действия нового закона конфискация имущества грозит Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иностранным агентом). В его собственности на сегодняшний день остаются земельные участки площадью больше двух гектаров, замок и ряд различных построек в подмосковной деревне Грязь. Резиденция эстрадной пары с бассейном, банным комплексом и зимним садом оценивается в сумму от 500 миллиардов до одного триллиона рублей. Кроме того, Галкин продолжает владеть квартирой метражом 103 «квадрата» на Новочеремушкинской улице — в 2024 году артист выставлял ее на продажу, но поиски покупателя затянулись. Подобные объекты в столичном районе риелторы оценивают в 45-55 миллионов рублей.

Своей 80-метровой квартиры в Южном Бутово может лишиться журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Запрет на регистрационные действия с ней приставы наложили в апреле 2026-го из-за неоплаченных штрафов. Стоимость аналогичных лотов составляет около 20-25 миллионов рублей. Кроме того, семья блогера владеет 250-метровым домом в элитном поселке «Синергия» в Новой Москве. В 2022 году Дудь переписал коттедж на жену. Цена объекта может достигать 75 миллионов рублей.

Также изъятие столичной недвижимости грозит сооснователю «Евросети» Евгению Чичваркину (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Речь идет о квартире в таунхаусе в Серебряном Бору на берегу Москвы-реки. Бизнесмен пытался продать жилплощадь, но покупатель пока не нашелся.

В собственности главреда телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) Натальи Синдеевой (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и ее бывшего мужа Александра Винокурова, по сведениям издания, остаются квартира в Москве и несколько загородных домов в области. Один из коттеджей в поселке «Никольская слобода» Синдеева пыталась продать, но не сошлась с покупателем в цене. Объект оценивается в районе 1,4-2,4 миллиарда рублей. Еще один дом на Рублевском шоссе, по расценкам трехлетней давности, оценивался в 3 миллиарда рублей, но его до сих пор не достроили. Третий также располагается на Рублевском шоссе. Вдобавок, как полагают журналисты, Синдеева является собственницей квартиры в легендарном Доме на набережной

После отъезда в Израиль Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) не избавился от «двушки» на Ленинском проспекте ценой почти 30 миллионов рублей. Также лидер «Машины времени» оставил в подмосковном Павлово загородный дом площадью 400 квадратных метров и стоимостью 800 миллионов рублей.

Изъять оставшуюся в России недвижимость могут и у шоумена Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В ее собственности остается квартира в Санкт-Петербурге стоимостью 33 миллиона рублей. Еще один объект в инвестиционном портфеле звезды — пятикомнатные апартаменты около Патриарших прудов. Лот площадью 180 квадратных метров может стоить порядка 100-120 миллионов рублей.

Ранее от своего жилья в России избавилась писательница Людмила Улицкая (внесена Минюстом России в список иностранных агентов). За три свои квартиры в столичном районе Аэропорт номинантка на Нобелевскую премию по литературе выручила более 100 миллионов рублей.