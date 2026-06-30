Ирина Круг высказалась о попадании в «черный список» Минкульта Молдавии

Круг словами «да и пошли они» высказалась о внесении в черный список Минкульта Молдавии

Челябинская певица Ирина Круг в беседе с RT высказалась о внесении ее в «черный список» Минкульта Молдавии. До этого вместе с ней в перечень попали 25 исполнителей и групп, выступления которых признали нежелательными на территории республики.

«Да и пошли они… я люблю Россию», — лаконично прокомментировала она.

Согласно данным молдавского Минкульта, выступления звезд, вошедших в данный список, могут создать «угрозу национальной безопасности». Их также могут не пустить на территорию страны, а концерты отменить.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».