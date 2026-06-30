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07:23, 30 июня 2026Экономика

Китай увеличил закупки российского мяса

«Агроэкспорт»: В 2026 г. экспорт российских свинины и говядины в Китай вырос на 40 %
Вячеслав Агапов

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

С января по май 2026 года Россия поставила Китаю более 53 тысяч тонн свинины, говядины, а также свиных и говяжьих пищевых субпродуктов. Об этом заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, его слова приводит газета «Ведомости».

По словам представителя ведомства, Китай увеличил закупки российского мяса более чем на 40 процентов в годовом выражении. Стоимость поставок, при этом, выросла на 26 процентов и составила около 156 миллионов долларов. Более 101 миллиона долларов пришлось на экспорт свинины и свиных субпродуктов, прочее — на мясо и субпродукты крупного рогатого скота (КРС).

В натуральном выражении отгрузки замороженных пищевых свиных субпродуктов составили 24,4 тысячи тонн, замороженной свинины — более 20,5 тысячи тонн, а необваленных окороков, лопаток и отрубов — более 1,5 тысячи тонн. Поставки говяжьих замороженных бескостных отрубов — 3,7 тысячи тонн, прочих необваленных отрубов — 1,7 тысячи тонн, а субпродуктов — 1,3 тысячи тонн.

Как заявил доцент Высшей школы перевода МГУ, председатель Клуба изучения стратегии и философии Суньцзы, бизнес-консультант Константин Батанов, на свинину традиционно приходится около 60 процентов мясного рациона жителей Китая, и страна является крупнейшим в мире производителем и потребителем свинины. При этом многие виды свиных субпродуктов, как пятачки, копыта, кишки и сухожилия, в Китае считаются деликатесами, а в России — не пользуются высоким спросом.

По прогнозам ООН, в ближайшие девять лет суммарные объемы вывоза основных видов мяса из России заметно вырастут. По итогам 2035 года экспорт говядины из России, согласно ожиданиям экспертов, достигнет 38 тысяч тонн, свинины — 146 тысяч, а курятины — 350 тысяч. Для сравнения, в 2023-2025 годах экспорт этих видов отечественной продукции аналитики оценили в 36 тысяч, 127 тысяч и 307 тысяч тонн соответственно.

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