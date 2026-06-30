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Силовые структуры
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13:37, 30 июня 2026Силовые структуры

Конфликт на российской базе отдыха закончился стрельбой

На базе отдыха под Челябинском конфликт между компаниями закончился стрельбой, трое ранены
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: guruXOX / Shutterstock / Fotodom

В Челябинской области произошел конфликт со стрельбой на базе отдыха «Курочкино». Об этом сообщает «КП-Челябинск».

Вечером 28 июня поссорились две компании, отдыхавшие на базе. Во время перебранки 42-летний мужчина вытащил травматический пистолет и открыл стрельбу, в результате трое человек получили ранения.

Сотрудники полиции установили всех участников конфликта и троих подозреваемых увезли в отдел МВД по Копейску. Один из задержанных 1983 года рождения помещен в изолятор временного содержания.

Травматический пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области перед судом предстанет 39-летний житель, открывший стрельбу по пассажиру машины.

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