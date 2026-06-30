Конфликт на российской базе отдыха закончился стрельбой

На базе отдыха под Челябинском конфликт между компаниями закончился стрельбой, трое ранены

В Челябинской области произошел конфликт со стрельбой на базе отдыха «Курочкино». Об этом сообщает «КП-Челябинск».

Вечером 28 июня поссорились две компании, отдыхавшие на базе. Во время перебранки 42-летний мужчина вытащил травматический пистолет и открыл стрельбу, в результате трое человек получили ранения.

Сотрудники полиции установили всех участников конфликта и троих подозреваемых увезли в отдел МВД по Копейску. Один из задержанных 1983 года рождения помещен в изолятор временного содержания.

Травматический пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области перед судом предстанет 39-летний житель, открывший стрельбу по пассажиру машины.