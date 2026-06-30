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Силовые структуры
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13:02, 30 июня 2026Силовые структуры

Водитель в упор выстрелил в россиянина на дороге

В Новосибирской области будут судить водителя, расстрелявшего пассажира
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Бердске Новосибирской области перед судом предстанет 39-летний житель, открывший стрельбу по пассажиру машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину обвиняют в преступлении по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По версии следствия, днем 21 марта мужчина ехал за рулем и увидел в проезжающей машине на пассажирском сиденье знакомого, с которым был в конфликте. Тогда он обогнал автомобиль и перекрыл ему путь, после чего подошел к оппоненту и выстрелил в него четыре раза из травматического пистолета. Потерпевший получил огнестрельные ранения с повреждением внутренних органов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд дал 18 лет колонии мужчине за расправу над любовницей.

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