Набравшая ради любовника кредитов россиянка стала жертвой жестокой расправы

В Новосибирске суд дал 18 лет колонии мужчине за убийство и вымогательство

Новосибирский областной суд приговорил жителя к 18 годам лишения свободы по делу о расправе и вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина, столкнувшись с финансовыми трудностями, решил расправиться со знакомой, которой должен был денег. Он пришел к ней домой, где ранил ножом и принялся душить проводом от зарядки. После этого он с телефона жертвы вымогал у ее матери 4,5 миллиона рублей.

Женщина согласилась передать часть денег и договорилась с вымогателем о встрече, на которой он был задержан.

Как стало известно «Комсомольской правде», 25-летняя жертва приходилась любовницей напавшему. Он уговорил девушку взять кредиты на 400 тысяч рублей — якобы на починку машины после ДТП, и обещал платить, но обманул.

Ранее сообщалось, что в Красноярске раскрыли дело об изнасиловании 35-летней давности.