В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине

Депутат Ивлев: Для завершения конфликта на Украине Европе нужно остановить поставки оружия

Для установки мира на Украине необходимо, чтобы страны Европы прекратили поставлять оружие Киеву. Такое условие для завершения конфликта назвал депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с RT.

Ивлев уверен, что если бы лидеры европейских стран по-настоящему хотели урегулировать конфликт, они в первую очередь остановили бы поставки техники Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Ведь ВСУ обеспечиваются всем: танки — германские и британские, ракеты — французские и британские, обмундирование — итальянское, сухие пайки — из Нидерландов», — заявил депутат.

По его словам, поставки Украине не прекратятся из-за членства стран Европы в НАТО и агрессивной корпоративной культуры в этих государствах.

Ранее стало известно, что Нидерланды выделили 500 миллионов евро на вооружение для Украины. Премьер-министр королевства Роб Йеттен подчеркнул, что стране необходимо сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Киеву, а не на обсуждении возможных мирных переговоров с Россией.

