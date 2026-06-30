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11:36, 30 июня 2026Россия

В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине

Депутат Ивлев: Для завершения конфликта на Украине Европе нужно остановить поставки оружия
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для установки мира на Украине необходимо, чтобы страны Европы прекратили поставлять оружие Киеву. Такое условие для завершения конфликта назвал депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с RT.

Ивлев уверен, что если бы лидеры европейских стран по-настоящему хотели урегулировать конфликт, они в первую очередь остановили бы поставки техники Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Ведь ВСУ обеспечиваются всем: танки — германские и британские, ракеты — французские и британские, обмундирование — итальянское, сухие пайки — из Нидерландов», — заявил депутат.

По его словам, поставки Украине не прекратятся из-за членства стран Европы в НАТО и агрессивной корпоративной культуры в этих государствах.

Ранее стало известно, что Нидерланды выделили 500 миллионов евро на вооружение для Украины. Премьер-министр королевства Роб Йеттен подчеркнул, что стране необходимо сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Киеву, а не на обсуждении возможных мирных переговоров с Россией.

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