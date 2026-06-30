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19:19, 30 июня 2026Экономика

Россиянам назвали самые быстрые для продажи квартиры

Девелопер Софронов: Более ликвидной квартиру делают кухня-гостиная и гардеробная
Виктория Клабукова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На сегодняшний день покупатели быстрее реагируют на лоты с большой кухней и гардеробной. О параметрах наиболее ликвидных квартир «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

Самым востребованным форматом жилья сейчас являются «однушки», однако даже при таком ликвидном метраже не все они пользуются одинаковым спросом. Так, в зависимости от некоторых параметров две квартиры одинаковой площади на вторичном рынке могут продавать с разницей в цене в 10-15 процентов.

Особенно быстро и выгодно, по наблюдениям девелопера, можно продать однокомнатную квартиру с кухней-гостиной площадью от 15 квадратных метров, где достаточно места для приготовления пищи, обеденной и места отдыха. В спальне оптимальным метражом считается от 10 «квадратов», а ширина жилых комнат должна превышать три метра.

Еще одна деталь, заметно поднимающая цену на квартиру, — гардеробная: ее покупатели предпочитают даже большим балконам. Функциональная прихожая также заметно повышает привлекательность объекта. В нынешних реалиях наличие удобных систем хранения и минимум бесполезной площади высоко ценятся покупателями — это важно не только для собственного проживания, но и последующей перепродажи.

Среди других выгодных параметров квартиры Софронов назвал вход в спальню из коридора, отсутствие лишних выступов и сложной геометрии в планировке. Кроме того, стоимость квартиры увеличивает просторный санузел площадью 3,3–5 квадратных метров. Для того чтобы понять, выгодная ли планировка у вашей квартиры, застройщик советует оценить, помещается ли в спальне полноценная кровать, есть ли место для хранения верхней одежды и обуви и удобно ли принимать гостей.

Ранее россиянам назвали неочевидный фактор, повышающий цены на жилье. Как показывает практика, квартиру можно продать выгоднее, если во дворе установлен шлагбаум.

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