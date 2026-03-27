Назван неочевидный фактор повышения цен на жилье

Риелтор Сырцов: Шлагбаум во дворе поднимает цены на жилье

Шлагбаум во дворе поможет выгодно продать квартиру. О неочевидном факторе повышения цен на жилье в беседе с ТАСС высказался управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Наличие шлагбаума не существенно сказывается на рыночной стоимости недвижимости, но благодаря его установке, по статистике риелтора, можно скорректировать цены на 3-4 процента.

С точки зрения покупателя отсутствие шлагбаума может говорить о плохой коммуникации между соседями и большом числе арендаторов, пояснил эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Сам по себе шлагбаум не дает добавочной стоимости квадратному метру, правда, вместе с ним зачастую идут консьержи и огороженные детские площадки, что в совокупности увеличивает ликвидность объекта.

Закрытые дворы присутствуют более чем в половине проектов массового сегменте. При этом в ЖК бизнес-класса закрытый двор подразумевает не только шлагбаум, но и пост охраны, въезд по цифровым меткам или Face ID. Тем, кто не владеет автомобилем, могут быть также выданы ключи от шлагбаума либо установлено соответствующее приложение на смартфон. Тем не менее приватные дворы вошли в общую практику лишь 10-12 лет назад, поэтому большинство дворов сейчас все еще представляют из себя спонтанную парковку. Решение об установке шлагбаума принимается на общем собрании жильцов. Единственное, что, по мнению Сырцова, может останавливать собственников от покупки шлагбаума — это проблемы для въезда экстренных служб.

Для установки шлагбаума необходимо пройти межевание придомовой территории, чтобы она вошла в общедомовое имущество. Даже если участок остается во владении муниципалитета, можно обратиться в местную администрацию с требованием установить шлагбаум.

Ранее россиян предупредили о влиянии брошенных машин на репутацию дома. Ржавые, разбитые автомобили создают впечатление неблагополучия для всего района и становятся в глазах покупателя дополнительным психологическим стоп-фактором. За счет этого продавца могут вынудить занизить цену на 15-20 процентов.