Лантратова выпустила заявление после гибели младенца от удара ВСУ в Подмосковье

Лантратова: Гибель ребенка от удара ВСУ в Подмосковье не имеет оправдания

Гибель шестимесячного ребенка от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье не имеет оправдания. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

«Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали», — написала она.

Омбудсмен также напомнила, что 30 июня — 40 дней со дня удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где пострадали несколько десятков человек.

В Егорьевске в ночь на 30 июня дрон упал на дом, где спала семья из четырех человек. Удар пришелся по спальне, в которой находились мать и ее шестимесячный ребенок. Младенца не успели довезти до больницы.